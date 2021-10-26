Полиция нашла водителя, подвозившего Светличную перед исчезновением – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Столичная полиция установила личность водителя, который подвозил актрису Светлану Светличную перед ее исчезновением 21 октября. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По данным издания, с мужчиной провели беседу полицейские, после чего его доставили в Следственный комитет для дальнейших разбирательств.

Ранее СМИ сообщили о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.

Известно, что перед пропажей заслуженная артистка обращалась за помощью в гильдию актеров и говорила об издевательствах. После этого Светличная уехала на такси домой, куда к ней приехала съемочная группа одного из телеканалов.

Менеджер актрисы Сергей Рублев заявил, что ему не поступало "тревожных звонков" и сообщений о ее пропаже. Он добавил, что Светличная может не выходить на связь из-за особенностей возраста.