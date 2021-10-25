Менеджер Светличной ответил на сообщения о пропаже актрисы

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев заявил, что ему не поступало "тревожных звонков" и сообщений о пропаже артистки, передает РБК.
"Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала", – заявил Рублев.
Менеджер актрисы добавил, что Светличная может не выходить на связь из-за особенностей возраста. Он также отметил, что женщину регулярно навещают родственники.
По словам Рублева, Светлана Светличная не переезжала и по-прежнему живет в своей квартире.
Ранее ряд СМИ сообщили о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.
Актер Иван Николаев позже рассказал, что актриса переехала ближе к родственникам, но разговаривать на эту тему не хочет.
Светлана Светличная наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".
"Звезды советского экрана": Светлана Светличная
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