Сын Светличной сказал, что не сообщал в полицию о пропаже актрисы

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов рассказал, что не заявлял в полицию о пропаже его 81-летней матери. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь", – сказал он.

До этого в СМИ появилась информация о том, что пропала легенда советского кино Светлана Светличная. Телеграм-каналы сообщали, что заявление в полицию подал ее сын.

Актер Иван Николаев позже рассказал, что актриса переехала ближе к родственникам, но разговаривать на эту тему не хочет.

Светлана Светличная наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".