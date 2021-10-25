Друг Светланы Светличной рассказал, куда пропала актриса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актриса Светлана Светличная переехала ближе к родственникам, но разговаривать на эту тему не хочет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Ивана Николаева.

"Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минутах езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет", – отметил Николаев.

Ранее ТАСС сообщил, что полиция устанавливает ее местонахождение.

"Актриса Светлана Светличная 1940 года рождения не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Артистка наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".

