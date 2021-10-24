Волочкова увезла нового жениха в монастырь

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова вместе со своим новым избранником Владимиром посетила Ново-Иерусалимский монастырь в Подмосковье. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Они помолились и поставили свечки святым. Также пара послушала колокольный звон и сфотографировалась на фоне монастыря под ночным небом.

"Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал. Это был прекрасный день!", – написала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова подала иск на руководство Большого театра. По словам Волочковой, представительство учреждения обязано выплатить ей определенную сумму денег.