Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила о романе с голливудским актером Джимом Керри. Об этом она рассказала в передаче "Секрет на миллион" на НТВ.

Волочкова добавила, что у нее по-прежнему сохраняются хорошие отношения с актером. Во время беседы балерина была подключена к полиграфу, который подтвердил, что она говорила правду.

Волочкова познакомилась с Керри в начале 2000-х годов. В то время она встречалась с миллиардером Сулейманом Керимовым, а Керри прилетел на Московский кинофестиваль.

Также он сходил в Большой театр на балет "Жизель" с участием Волочковой. По словам балерины, она показала актеру Москву, а после встречи они дружили с Керри еще четыре года.

Ранее стало известно, что третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Керри в главной роли о приключениях детектива, разыскивающего животных, находится в разработке.