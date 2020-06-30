Волочкову оштрафовали за посещение монастыря во время карантина

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь селе Дивеево в Нижегородской области, которое закрыто на каранти.
Как заявил глава региона Глеб Никитин, ей выписан штраф за нарушение правил. По словам губернатора, в Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве.
"Карантин – это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители", – сказал он.
Волочкова ранее разместила фотографии из монастыря в Instagram. При этом она написала, что не зналп о том, что губернатор "против добра и приезда сюда паломников".
Никитин ответил в социальной сети, что "закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране". Он добавил, что сотрудники полиции выписали нарушителям штрафы.
По его словам, героиня публикации пробралась в Дивеево "окольными путями и не без помощи местных друзей". Губернатор подчеркнул, что "известность – это не привилегия.
Монастырь находился на карантине с апреля до 11 июня, так как у нескольких десятков насельниц был обнаружен коронавирус. Однако село по-прежнему остается закрытым.
По данным на 29 июня, в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Глава Анапы Юрий Поляков ранее отказался платить за выступление Волочковой из городского бюджета. Он заявил, что средства можно потратить с большей пользой.
Анастасия Волочкова устроила разборки с полицией в Дивееве
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