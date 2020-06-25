Медицинская маска появилась на лике Богородицы в московском храме

Фото: Москва 24
В столичном храме на лике Богородицы появилась медицинская маска
На лике Божьей Матери в одном из московских храмов обнаружили черную маску с завязками, закрывающую нос и рот. В районе легких виднелись темные пятна. На икону обратила внимание одна из прихожанок храма, когда пересматривала видео, снятое еще в начале апреля, сообщает телеканал Москва 24.
"Солнце идет с южной стороны, скорее всего, оно, может, преломилось через паникадило, и, может, еще второй вариант – через светильник, который находится над хором, над хористом Сашей Стрелковым, я считаю, скорее всего, это Божья благодать", – пояснил пресс-секретарь Храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской Слободе Борис Галкин.
Служба транслировалась в День Благовещения Богородицы, в страстной вторник и в первую неделю самоизоляции россиян. Впрочем, никакой мистики клирик храма Максим Первозванский в таком совпадении не видит, хотя и не отрицает, что случиться это могло только при определенных условиях.
"Какого-то чуда здесь нет, здесь всего лишь случайное стечение обстоятельств. Хотя, как говорят, случайности не случайны, потому что такое падение тени могло происходить буквально один, два или три дня в году, и то в солнечный день, и то при определенном стечении обстоятельств", – рассказал клирик храма Максим Первозванский.
Не дожидаясь научных объяснений, прихожане активно делятся видео в соцсетях, добавляя, что это знамение.
"Мне кажется, это хорошее знамение, потому что Богородица нас всех защищает, и она подает знак нам, что нам нужно еще носить маски, оставаться дома и беречь свое здоровье", – отмечает один из пользователей.
"Я думаю, это знак, как предупреждение, чтобы от суеты отошли люди, много суеты во всем мире, чтобы мы прислушались к природе", – говорит другой.
По словам священнослужителей, образы святых не раз предвещали важные исторические события. За несколько дней до начала пандемии в храме Усекновения главы Иоанна предтечи на Пятницкой улице замироточила написанная в XVII веке Казанская икона Божией матери.
Такое же явление наблюдали в храме села Урусово Тульской области. Стоит ли в данных событиях искать сакральный смысл – решать самим верующим, считают религиоведы.
"На мой взгляд, не стоит увлекаться поиском божественных знаков, если этим увлечься, вы действительно будете видеть практически везде, но тогда возникнет вопрос о том, дальше что?" – считает религиовед Александр Невеев.
По его словам, задача верующих не поиск божественных знамений, а работа над своими страстями.
"Это то, что мы с вами делаем во время исповеди, и то, что с нами происходит во время причастия", – подчеркнул Невеев.
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