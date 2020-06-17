Поклонская прокомментировала ситуацию с "захваченным" монастырем на Урале

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с "захваченным" схиигуменом Сергием (Романовым) монастырем на Урале, сообщает "Газета.ру".

"Эта ситуация специально раздувается, чтобы спекулировать на тему РПЦ, религии? Я вообще не понимаю всего этого ажиотажа в прессе", – сказала Поклонская, отметив, что с этим должны разбираться РПЦ и компетентные органы.

Поклонская рассказала, что знакома со схиигуменом, но он не является ее духовником. "Плохого сказать в отношении Сергия не могу, он хороший человек", – заключила она.

16 июня СМИ сообщили, что Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божьей Матери "Спорительница Хлебов" был захвачен схиигуменом Сергием (Романов). Он якобы отстранил настоятельницу Варвару (Крыгину), а для охраны монастыря прибыли казаки.

На месте с проверкой побывала полиция, которая не обнаружила нарушений общественного порядка. Данные СМИ опроверг и сам Сергий. Он сообщил, что настоятельница сама покинула монастырь.

В Екатеринбургской епархии подчеркнули что тем самым Варвара предоставила схиигумену возможность одуматься и принести покаяние. Романов же после ее ухода заявил, что "митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры".

Ранее схиигумена отстранили от служения, поскольку тот призывал не соблюдать режим самоизоляции и приходить в церкви. Он назвал такой режим беззаконием, а распространение коронавируса считал "псевдопандемией".