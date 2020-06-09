В РПЦ уверены, что церкви будут соблюдать новый порядок богослужений

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что все храмы будут исполнять предписания по соблюдению санитарной безопасности, передает Агентство "Москва".
Он сообщил, что вопрос заключается в количестве людей, которые будут находиться внутри церкви.
"И без эпидемии в маленькие храмы ходят меньше людей, чем в большие. С прихрамовыми территориями вопрос справедливый. Есть храмы, где практически нет таких территорий. Именно поэтому в инструкциях и сказано отправлять в близлежащие храмы", – сказал Легойда.
Он подчеркнул, что у церквей нет препятствий для соблюдения норм санитарной безопасности. Легойда заявил, что нарушение предписанных правил является зоной ответственности священника.
"Как мы видим по посещению храмов в первые дни, люди понимают ситуацию и относятся ответственно, но не везде. Не всегда строго соблюдается дистанция, но это ответственность священника", – отметил Легойда.
Он напомнил основные правила соблюдения санитарной безопасности во время проведения богослужений. В частности, прихожане должны придерживаться социальной дистанции не менее 1,5 метра как в храме, так и на прихрамовой территории. Кроме того, количество присутствующих на службе ограничено исходя из площади храма, доступной для посещения, поделенной на 4 квадратных метра на одного человека. Все храмы должны быть обеспечены санитайзерами, а прихожанам необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим.
"Это касается и московских храмов. Мы надеемся на то, что люди проявят сознательность и будут соблюдать эти требования", – сообщил Легойда.
Первыми храмами, возобновившими работу после ослабления режима самоизоляции, стали храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове. Они начали допускать прихожан 2 июня. Через четыре дня все столичные храмы стали доступны для входа.
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