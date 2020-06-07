РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

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Верующие, которым из-за правил социального дистанцирования не хватит места на службах в храмах Москвы, будут перераспределены в соседние церкви.

Об этом рассказал в эфире "России 24" председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

При этом он подчеркнул, что прихожане смогут войти в храм только в масках. Если человек пришел без маски, сотрудники храма обязаны выдать ее.

Он добавил, что внутри храма на полу будет сделана разметка, и каждый человек будет стоять на отведенном ему месте. Следить за этим будут волонтеры.

Кроме того, Иларион указал на ограничения на поклонение иконам. В частности, РПЦ отменит целование икон, а стекло киота будет протираться спиртовой салфеткой.

Ранее иеромонах РПЦ Дмитрий Першин призвал верующих избегать паломничеств до преодоления пандемии коронавируса.