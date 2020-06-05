В РПЦ призвали верующих на время отказаться от паломничеств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Иеромонах РПЦ Дмитрий Першин призвал верующих избегать паломничеств до преодоления пандемии коронавируса, передает ИА "НСН".

"Сейчас не время паломничеств. Лучше подождать, когда эпидемия схлынет. Сейчас лучше провести паломничество дома, к книжному шкафу. Найти Библию и начать ее читать", – заявил Першин.

Ранее сообщалось, что столичные храмы откроются для прихожан с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове открылись 2 июня.

При посещении храмов необходимо соблюдать социальную дистанцию. Максимально допустимая вместимость на одного человека составляет четыре квадратных метра площади. При этом верующим запрещено целовать иконы и кресты.

Столичная патриархия предписала духовенству Москвы и области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позднее РПЦ продлила запрет на посещение храмов.

