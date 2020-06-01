Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные храмы откроются для прихожан с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются 2 июня, сообщает Патриархия.

При посещении храмов необходимо соблюдать социальную дистанцию. Максимально допустимая вместимость составит 1 человек на 4 квадратных метра площади.

Ранее санитарные власти Подмосковья разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы РПЦ.

Столичная патриархия по требованию главного санитарного врача города предписала духовенству Москвы и области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позднее РПЦ продлила запрет на посещение храмов.