Верующих в столичные мечети допустят при условии обязательного ношения масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Верующих с понедельника начнут допускать в столичные мечети при условии соблюдения масочно-перчаточного режима. Кроме того, будет ограничено число молящихся, сообщил муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления РФ Ильдар Аляутдинов в Facebook.

"С началом поэтапного смягчения ограничений, введенных из-за пандемии, а также с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, с 1 июня мечети города Москвы возобновят свою деятельность", – заявил он. По словам Аляутдинова, снимать ограничения на богослужения станут в несколько этапов.

В частности, пятничные намазы можно будет проводить при ограничении числа молящихся, а также при соблюдении безопасного расстояния между людьми. Так, муфтий добавил, что если есть признаки заболевания, то участие в коллективной молитве будет невозможно.

Ранее стало известно, что жителям Московской области разрешили посещать храмы РПЦ. Отмечается, что службу можно будет проводить на воздухе, рядом с храмами.