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Москва 24

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Общество

17:36

Расписание прогулок москвичей появилось на mos.ru

город общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сервис, позволяющий москвичам узнать свой график прогулок, уже появился на mos.ru. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Перед нами стоял выбор. Например, Московская область стала давать пропуска для прогулок. Мы решили пойти разрешительным порядком. Был разработан график, по которому жители могут гулять. Сервис уже появился на mos.ru, с ним можно ознакомиться", – сообщил Немерюк.

Чтобы узнать, в какие дни разрешены прогулки, нужно выбрать дом на карте или ввести адрес в поисковую строку. Дома в столице поделены на шесть категорий.

В Москве с 1 июня разрешаются прогулки или занятия спортом на свежем воздухе, пропуск для этого получать не нужно.

Выходить из дома на прогулку можно будет по графику, не более трех раз в неделю. Заниматься спортом на улице можно каждый день, но только до 9:00. Пешие прогулки разрешены с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день.

Фото: скриншот mos.ru

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