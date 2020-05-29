Мечети Москвы начнут открывать с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что с 1 июня в столице начнут открывать мечети. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы с 1 июня тоже планируем потихонечку московские мечети открывать, опять же, соблюдая все рекомендации, которые поступали от Роспотребнадзора", – заявил имам.

Аляутдинов отметил, что рекомендации он уже получил. В тексте документа от Роспотребнадзора описывается порядок работы религиозных учреждений для совершения богослужений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ослаблении ограничений, введенных в столице из-за коронавируса. С понедельника откроются непродовольственные магазины, автосалоны, в полной мере заработает велопрокат.

Кроме того, москвичам разрешат выходить на прогулки. Краткосрочные выходы из дома необходимо совершать в соответствии со специальным графиком для разных домов.

