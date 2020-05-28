Почти 200 тыс работников непродовольственной торговли возобновит работу с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с 1 июня работу возобновит около 200 тысяч работников непродовольственной торговли, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что с понедельника восстанавливается работа непродуктовой торговли и бытовых услуг, где не требуется длительный контакт с клиентом.

"Со следующей недели еще почти 200 тысяч человек из 18 602 организаций вернутся к работе в сферах в непродовольственной торговли и бытовых услуг, еще около 200 тысяч работников этих отраслей работали ранее – на оптовых складах и в онлайн-торговле", – сказал Ефимов РИА Новости.

По его словам, объем налогов, поступающих в бюджет столицы от организаций в сфере оптовой и розничной торговли, составил около 365 миллиардов рублей в прошлом году – это более чем 16% в доходах бюджета. Он напомнил, что во время самоизоляции в столице работало почти 20 тысяч продовольственных магазинов.

"Также работали на вынос и доставку почти 4,5 тысячи предприятий общественного питания", – сказал заммэра.

Ефимов добавил, что инструменты поддержки разрабатываются совместно с бизнесом и утверждаются поэтапно. По его словам, на данный момент для экономики важно восстановить работу торговли.

Накануне Сергей Собянин анонсировал новый этап смягчения ограничений в Москве с 1 июня. Перечень послаблений включает в себя восемь пунктов.

Среди организаций, которым разрешат возобновить работу, есть мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг. Работу возобновят также автосалоны и магазины непродовольственных товаров.

В помещениях потребуется соблюдать социальную дистанцию, а также необходимо носить маски и перчатки. Контроль за поведением посетителей должны осуществлять сотрудники предприятий.

В Москве смягчают ограничения. Как будем жить после 1 июня

Пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом мэра срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения соцдистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

