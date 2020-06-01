Мечети Москвы откроются для прихожан 6 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мечети Москвы вновь откроются для прихожан 6 июня 2020 года.

Как говорится на сайте Совета муфтиев России, доступ прихожан будет осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора.

В частности, при участии в богослужениях должна соблюдаться социальная дистанция, а максимально допустимая вместимость – один человек на четыре квадратных метра.

При этом с 1 по 4 июня Московская соборная мечеть проведет дневной намаз с ограниченным числом молящихся, а пятничная молитва будет транслироваться онлайн.

Ранее стало известно, что столичные храмы также откроются для прихожан с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове начнут службы 2 июня.