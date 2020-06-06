Эксперты напомнили правила, которые необходимо соблюдать при посещении церквей

В субботу, 6 июня, в канун праздника Святой Троицы в Москве после продолжительного перерыва для прихожан открываются городские храмы. Однако попасть туда можно только при выполнении всех санитарно-эпидемиологических предписаний. Рассказываем, какие правила нужно знать и соблюдать при посещении церквей.
Безопасная дистанция и маски
Московская патриархия сообщила об открытии всех храмов столицы для прихожан с 6 июня. Уточняется, что решение было принято после обсуждения вопроса с Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. При этом горожанам напомнили, при каких условиях они могут попасть в церкви.
2 июня свои двери для прихожан открыли храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове. Ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев рассказал, что пришедшие люди были "все в масках и перчатках, как и сотрудники храма".
"На пол мы нанесли специальную разметку, чтобы на каждого человека приходилось 4 квадратных метра свободного пространства. Все соблюдали дистанцию, охрана за этим следила", – отметил он.
В Подмосковье посещать службы на улице и в храмах разрешили в конце мая. Важным условием также стало соблюдение всех санитарных норм, в частности безопасного расстояния.
"Верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе – около наших храмов – при соблюдении всех санитарных предписаний", – рассказал патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Позаботиться о себе и об окружающих
Иеромонах РПЦ Дмитрий Першин рассказал о том, как должно происходить взаимодействие между священнослужителями и прихожанами. По его словам, обязательно соблюдать безопасную дистанцию, а также носить маски.
Врач-вирусолог Надежда Юминова в разговоре с Москвой 24 прокомментировал правила для посещения храмов. По ее словам, несмотря на то что ситуация с коронавирусом в Москве и в области стабилизируется, важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические предписания, ведь опасность может подстерегать везде, в том числе в храмах.
"Все будет нормально, если соблюдать все правила: безопасное расстояние, на каждого в храме должно быть 4 квадратных метра, обязательно носить маски", – сказала эксперт.
В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова подчеркнула, что отказ от традиционного целования икон – мера вынужденная.
Как соблюдают правила безопасности в открывшихся храмах
Поддержала коллегу и Юминова. По словам вирусолога, целовать иконы для своей же безопасности не стоит даже в маске. "Придет время, когда можно будет прикоснуться к иконе, сейчас нужно подождать", – призвала она.
Кроме того, Уразова добавила, что по возвращении домой после храма следует хорошенько вымыть руки и умыться – сделать все традиционные процедуры, которые уже привыкли совершать после помещения общественных мест.
Читайте также
Соболева Илона