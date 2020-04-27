Патриарх установил ответственность священников за несоблюдение мер в условиях коронавируса

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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, сделанных в условиях пандемии COVID-19. О таком решении сказано в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"На начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения", – говорится в сообщении.

В связи с этим патриарх Кирилл распорядился о введении ответственности священников за несоблюдение указаний.

Отмечается, что некоторые служители церкви были инфицированы коронавирусом, также ряд священников стали жертвами COVID-19.

"Болезнь унесла жизни епископа Железногорского и Льговского Вениамина, протоиерея Владимира Вериги, клириков Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерея Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова", – уточняется в Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразились все священнослужители Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что заболели как монахи, так и преподаватели и студенты Киевской духовной академии. Всего на территории лавры вирус подхватили около 200 человек. В настоящее время большинство клириков идут на поправку.