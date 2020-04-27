В Госдуме предложили ввести цифровые пропуска для священников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением разрешить представителям духовенства свободно перемещаться по регионам России, где действует режим самоизоляции. Об этом сообщает News.ru.

Соответствующее обращение депутат уже направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергей Собянина. По мнению Милонова, священнослужителей необходимо ввести в число лиц, на которых не распространяются ограничения по передвижению.

"В условиях карантина многие верующие испытывают необходимость духовного напутствия, совершения важнейших церковных обрядов на дому, исповеди и даже совершения таинств", – мотивировал свое предложение депутат.

Милонов предложил несколько вариантов разрешений для священников. Речь идет об особых наклейках, цифровых пропусках длительного действия.

В Москве и Московской области с 15 апреля был введен пропускной режим. С 22 апреля система проверяет наличие документов автоматически. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.

По последним данным, за сутки в РФ установили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего в стране заболевших 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни.

