Генпрокуратура потребовала закрыть сайты, где предлагали купить цифровой пропуск

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать девять сайтов, на которых продавались фальшивые пропуска, позволяющие передвигаться по Москве и Подмосковью, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что расценки варьировались в диапазоне от 900 до 3 тысяч рублей. Генпрокуратура напомнила, что пропуска оформляются на портале мэра и правительства Москвы, по телефону справочной службы столичного правительства или же при отправке СМС на номер 7377.
Кроме того, в ведомстве отметили, что получение пропуска в Москве и области осуществляется на безвозмездной основе.
С 15 апреля в Москве передвижение по городу разрешается в случае наличия спецпропуска. Он оформляется для поездки на личном или общественном транспорте. С появлением системы московские сервера неоднократно подвергались кибератакам, о чем рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Он также пригрозил злоумышленникам, которые пожелают заняться продажей поддельных пропусков, уголовной ответственностью. Однако с первого дня функционирования системы выдачи разрешения в интернете стали появляться подобные мошенники. Так, 16 апреля эксперты компании Group-IB обнаружили 37 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась реализация фальшивых разрешений на передвижение по городу.
Кроме того, москвичей призвали не доверять СМС-сообщениям, оповещающим о штрафах за нарушение режима самоизоляции. В пресс-службе столичного главка МВД напомнили, что протоколы, фиксирующие подобные проступки, могут составлять лишь уполномоченные лица.
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