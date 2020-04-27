Генпрокуратура потребовала закрыть сайты, где предлагали купить цифровой пропуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать девять сайтов, на которых продавались фальшивые пропуска, позволяющие передвигаться по Москве и Подмосковью, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что расценки варьировались в диапазоне от 900 до 3 тысяч рублей. Генпрокуратура напомнила, что пропуска оформляются на портале мэра и правительства Москвы, по телефону справочной службы столичного правительства или же при отправке СМС на номер 7377.

Кроме того, в ведомстве отметили, что получение пропуска в Москве и области осуществляется на безвозмездной основе.

С 15 апреля в Москве передвижение по городу разрешается в случае наличия спецпропуска. Он оформляется для поездки на личном или общественном транспорте. С появлением системы московские сервера неоднократно подвергались кибератакам, о чем рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он также пригрозил злоумышленникам, которые пожелают заняться продажей поддельных пропусков, уголовной ответственностью. Однако с первого дня функционирования системы выдачи разрешения в интернете стали появляться подобные мошенники. Так, 16 апреля эксперты компании Group-IB обнаружили 37 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась реализация фальшивых разрешений на передвижение по городу.

Кроме того, москвичей призвали не доверять СМС-сообщениям, оповещающим о штрафах за нарушение режима самоизоляции. В пресс-службе столичного главка МВД напомнили, что протоколы, фиксирующие подобные проступки, могут составлять лишь уполномоченные лица.