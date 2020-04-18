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20:25

Дополнительно оформлять цифровой пропуск на грузовой транспорт не требуется – Дептранс

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве не надо будет дополнительно оформлять цифровой пропуск на грузовые автомобили. Об этом рассказали представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram-канале.

Как объяснили в Дептрансе, до этого в адрес мэра города поступили обращения, связанные с порядком оформления пропусков.

"Отвечаем: согласно указа мэра столицы на грузовые транспортные средства, которые уже имеют пропуск на передвижение по Москве (годовой или разовый), дополнительно оформлять цифровой пропуск не нужно!", – заявили в пресс-службе департамента.

Отмечается, что эти автомобили уже занесены в базу. При этом данную информацию передадут в Федеральную налоговую службу России, чтобы донести до перевозчиков.

Цифровые пропуска были введены в городе для поездок на любом транспорте с 15 апреля. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

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