Настоятель Елоховского собора Агейкин скончался от осложнений на фоне COVID-19

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Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Русскую православную церковь (РПЦ).

"Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", – сообщили в РПЦ.

О смерти священнослужителя стало известно во вторник, 21 апреля. Как сообщалось ранее, в Елоховском соборе был выявлен коронавирус. COVID-19 подтвердился у 18 священников Московской епархии.

