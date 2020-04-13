У 18 священников Московской епархии выявили коронавирус

18:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Коронавирус подтвердился у 18 священнослужителей и монахов Московской епархии, еще у 21 священника наличествуют симптомы заболевания, передает Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Случаи заболевания были выявлены у служителей храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьине, храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Богоявленского кафедрального собора в Елохове, Донского ставропигиального мужского монастыря и других.
Также у священнослужителей ряда храмов были обнаружены признаки коронавирусной инфекции, однако при этом COVID-19 у них диагностирован не был.
За минувшие сутки на территории России было выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.
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