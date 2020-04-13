Врач рассказал о поразивших его словах тяжелого пациента с COVID-19

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Врач, работающий в одной из нью-йоркских больниц, рассказал о поразивших его словах, произнесенных пациентом с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Медицинский брат-анастезиолог Деррик Смит участвовал в подготовке больного к интубации и услышал последнюю фразу пациента.

"Кто будет платить за это?" – последние слова, которые я никогда не забуду", – цитирует РИА Новости медработника, поразившегося беспокойством больного финансовым вопросом даже на пороге смерти.

Отмечается, что многие после данной процедуры не поправляются. Смит отметил, что эта ситуация, приключившаяся с ним, явилась самой худшей за 12 лет его работы в больнице.

Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19. Денис Проценко заявил, что больше всего был поражен тем, что большинство зараженных граждан – молодые люди.

За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.