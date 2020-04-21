Скончался настоятель Елоховского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин

Фото: drevo-info.ru

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси в условиях коронавируса.

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", – указано в публикации.

В патриархии не уточнили причину смерти священнослужителя.

Ранее в стенах Богоявленского кафедрального собора в Елохове был выявлен коронавирус среди священнослужителей.