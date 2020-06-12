Троице-Сергиева лавра откроется для посещения 13 июня

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Свято-Троицкая Сергиева лавра откроется для посещения 13 июня, сообщается в Telegram-канале монастыря.

"С великой радостью сообщаем вам о том, что 13 июня в 6 часов утра, в субботу, перед Неделей Всех Святых Троице-Сергиева лавра вновь распахнет свои врата для молящихся", – говорится в сообщении.

Уточняется, что при нахождении на территории лавры обязательными условиями являются использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение санитарных предписаний и безопасного расстояния между людьми.

Первыми храмами, возобновившими работу после ослабления режима самоизоляции, стали храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове. Они начали допускать прихожан 2 июня. Через четыре дня все столичные храмы стали доступны для входа.