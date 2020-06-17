11:32
В Свердловской области священник захватил женский монастырь
В Свердловской области священник решил устроить церковный переворот. Схиигумен Сергий Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, передает телеканал Москва 24.
Священнослужитель также выставил охрану из казаков. В Сети были опубликованы кадры его речи, прозвучавшей на церковном суде.
"Митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры", – обращался схиигумен Сергий Романов.
До этого священника отстранил от служения правящий архиерей из-за резких высказываний в адрес Роспотребнадзора и санитарных врачей. Так, Сергий в видеоролике призывал граждан не соблюдать карантинный режим, а ситуацию с коронавирусом назвал псевдопандемией. Ко всему прочему, он говорил, что режим самоизоляции является "беззаконием".
Известно, что свергнутая настоятельница вместе с сестрами уже покинула монастырь.
Ранее говорилось, что первыми храмами, возобновившими работу после ослабления режима самоизоляции, стали храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове. Они начали допускать прихожан 2 июня. Через четыре дня все столичные храмы стали доступны для входа.
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