Винтовка Мосина и купол 19,45 метра: символы главного храма Вооруженных сил России

22 июня в подмосковной Кубинке открылся для прихожан главный храм Вооруженных сил России. На богослужении в соборе в День памяти и скорби присутствовал президент России Владимир Путин. Храм создан в честь Воскресения Христова, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и подвигам русского народа за всю историю войн.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В память о победах русского народа

Во время посещения главного храма Вооруженных сил России Владимир Путин подчеркнул, что в День памяти и скорби страна обращается к одной из самых горьких, драматических страниц в истории страны – 22 июня 1941 года началась ВОВ, в которой погибли миллионы человек. Владимир Путин выразил уверенность, что память о Великой Отечественной войне священна.





Владимир Путин президент России Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране.

Главный храм Вооруженных сил России был возведен на территории парка "Патриот" всего за полтора года. Строительство началось осенью 2018 года на народные пожертвования, которые, по данным сайта Московского патриархата, сделали 1 217 юридических лиц и более 94 тысяч граждан. Место расположения – Одинцовский район Московской области – было выбрано неслучайно. Именно здесь проходили ожесточенные бои за Москву в ноябре 1941 года.

При строительстве храма в архитектурные решения было заложено много символических моментов, связанных с подвигами русского народа в Великой Отечественной войне и других войнах, которые пережила наша страна. Диаметр барабана главного купола составляет 19,45 метра в честь года окончания Великой Отечественной войны (1945 год). Высота звонницы – 75 метров, что символизирует 75-летие Победы в 2020 году.

Память о 1 418 днях, которые длилась война, заложена в высоте малого купола (ровно 14,18 метра). Также на территории комплекса создана галерея "Дорога памяти" длиною 1 418 шагов. С помощью технологии микрофотографии галерея будет оформлена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

Глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин рассказал Москве 24, что за полтора года такой храм практически невозможно было построить. Только над одними мозаиками трудилось около 300 человек. "Строители настолько влюбились в храм в процессе строительства, что старались сделать все идеально и довести до совершенства даже мельчайшие детали", – рассказал протоиерей Леонид Калинин.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главная икона храма

Главный храм Вооруженных сил РФ восходит к традиции стиля, который зародился в России в период Владимиро-Суздальской Руси. Поэтому в архитектуру строения вложены древнерусские орнаменты. На воротах при входе в храм изображены первые русские святые Борис и Глеб. На обратной стороне ворот изображен космос в виде галактики с 12 свитками, которые принес каждый из апостолов.





протоиерей Леонид Калинин глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Этот храм является утверждением победы добра над злом в более тонком, духовном понимании, чем просто победа оружия и людей. Был повержен не просто враг, но и духовный враг.

Нижний храм посвящен равноапостольному великому князю Владимиру, крестителю Руси. Там расположена уникальная купель, украшенная керамикой и мозаичными крестами. Интерьеры нижнего храма уникальны и не имеют аналогов в современном зодчестве.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При входе в основной храм можно увидеть образ Спаса Нерукотворного в окружении ангельских воинов. Это копия образа, который был написан с главной иконы вооруженных сил, подаренной президентом России Владимиром Путиным, когда храм еще только начинал строиться. "Главная икона храма была провезена по многим воинским частям страны, побывала на военных лодках и кораблях. Перед ней молились военнослужащие всех наших родов и видов войск. Святыня уже намолена. Она вернулась в этот храм, и уже при ней совершалось освящение собора", – рассказал протоиерей Леонид Калинин.

Основой конструкции главной иконы "Спас Нерукотворный" стали доски пушечного лафета времен Петра I, которые были подняты со дна Невы, а также приклад винтовки Мосина с пометкой "1944 год" (винтовка активно использовалась в Великой Отечественной войне). Эти свидетельства можно увидеть, обойдя икону с другой стороны.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



протоиерей Леонид Калинин глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации После всех сложных периодов, перестроек, сложных постсоветских лет мы этим храмом наконец-то присоединяем себя обратно к корням, чтобы древо нашего государства, нашего Отечества имело живые соки, связи с пониманием своих истоков.

Нижняя галерея рассказывает о баталиях в Великой Отечественной войне. Также там размещены подлинные знамена многих войсковых частей и разных соединений, принимавших участие в войне. Для изготовления пола и плит крылец храма использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта.

Купол храма выполнен в виде шлема князя Александра Невского с изображением на нем Архангела Михаила – предводителя небесного воинства. Внутри 16-метрового купола находится мозаичный образ Спаса Нерукотворного – это самое большое в мире изображение лика Христа. Образ копирует древнюю новгородскую икону – воинскую хоругвь XII века (сама икона находится в Третьяковской галерее). На Руси этот образ был не просто иконой, а воинским знаменем, с которым шли в бой.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Символ походного алтаря

Автором концепции и главным архитектором главного храма Вооруженных сил России стал Дмитрий Смирнов. Всего в разработке и реализации мозаики, витражей, керамики, скульптуры и живописи участвовало порядка 30 человек. Изначально было предложено два варианта исполнения храма: тот, который мы видим, и второй – с белокаменным цоколем.

По словам протоиерея Леонида Калинина, была выбрана именно эта версия, потому что в темно-зеленом исполнении храм похож на походный храм времен войны 1812 года. "Даже иконостас и нижний цоколь связаны с памятью походного алтаря. Походный алтарь может быть зеленым, потому что из ткани сделан, а белокаменным быть не может. Если бы сделали белокаменным, утратилось бы ощущение особенности этого храма, что это именно воинский храм", – подчеркнул протоиерей.





протоиерей Леонид Калинин глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Этот храм построен не только для прославления и Воскресения Христова, он построен для памяти павших. Мы приносим этим усопшим дань нашего уважения, нашей благодарности. Чтобы вспомнить всех тех, благодаря жертве которых мы сегодня здесь можем построить храм и молиться.

Еще одной уникальной чертой храма являются витражные остекления с орденами Российской империи. Они заключены в стеклопакет и бронированное стекло, которое защищает от влаги, дождя и других внешних воздействий. Это крупнейшая в нашей стране работа по витражам из стекла и паяного свинца общей площадью 1 350 квадратных метров.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По всему фасаду храма расположены хоругви с изображением святых, в честь которых установлены алтари. Сходится это все к восточному фасаду, к центральной апсиде, на которой расположена икона-складень Воскресения Христова. Она выполнена с применением золочения и эмалей, с полудрагоценными камнями. Складень будет открываться с особой церемонией перед воскресной службой.

Протоиерей Леонид Калинин сообщил, что после снятия всех эпидемиологических ограничений в верхнем храме смогут одновременно молиться до 10 тысяч человек. На территории комплекса уже предусмотрено большое количество мест для парковки, сейчас прорабатывается железнодорожная доступность. За день территорию комплекса сможет посещать порядка 100 тысяч человек. Богослужения в соборе будут проходить ежедневно в 9 и 17 часов.

"Думаю, сюда будут приходить не только на богослужения, но и паломники, туристы и просто наши граждане разных национальностей и вероисповеданий, храм открыт для всех. Этот храм для людей", – заключил протоиерей Леонид Калинин.

