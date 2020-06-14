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Культура

20:23

Выставка о небесных покровителях армии и флота открылась в подмосковном парке "Патриот"

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В подмосковном военно-патриотическом парке Патриот открылась выставка Небесные покровители Армии и Флота России, сообщает РИА Новости.

Как рассказал один из ее организаторов – директор благотворительного фонда имени Федора Ушакова Игорь Николаев, экспозиция открылась рядом с главным храмом вооруженных сил РФ, и в день его освящения.

На выставке представлены работы мастеров из 15 регионов России, в том числе иконы святых воинов, выполненные в необычной технике: из бересты, смальты, бронзовые, в серебре и жемчуге, вышитые.

Кроме того, в экспозиции представлены бюсты военных из цельного дерева и коллекция нательных солдатских крестов времен ВОВ. Выставка будет открыта в течение двух недель.

Ранее выставка частично была представлена в нескольких регионах России и за рубежом.

14 июня Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ. На торжественном богослужении присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После службы на территории храмового комплекса открылся музей-галерея "Дорога памяти". Его длина составляет 1 418 шагов – по числу дней Великой Отечественной войны. В нем собраны данные о более 33 миллионах участников войны.

Строительство храма началось в сентябре 2018 года на полученные пожертвования. Он стал третьим по высоте в России после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.

В парке "Патриот" появится новый храм

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