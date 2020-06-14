Выставка о небесных покровителях армии и флота открылась в подмосковном парке "Патриот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В подмосковном военно-патриотическом парке Патриот открылась выставка Небесные покровители Армии и Флота России, сообщает РИА Новости.
Как рассказал один из ее организаторов – директор благотворительного фонда имени Федора Ушакова Игорь Николаев, экспозиция открылась рядом с главным храмом вооруженных сил РФ, и в день его освящения.
На выставке представлены работы мастеров из 15 регионов России, в том числе иконы святых воинов, выполненные в необычной технике: из бересты, смальты, бронзовые, в серебре и жемчуге, вышитые.
Кроме того, в экспозиции представлены бюсты военных из цельного дерева и коллекция нательных солдатских крестов времен ВОВ. Выставка будет открыта в течение двух недель.
Ранее выставка частично была представлена в нескольких регионах России и за рубежом.
14 июня Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ. На торжественном богослужении присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
После службы на территории храмового комплекса открылся музей-галерея "Дорога памяти". Его длина составляет 1 418 шагов – по числу дней Великой Отечественной войны. В нем собраны данные о более 33 миллионах участников войны.
Строительство храма началось в сентябре 2018 года на полученные пожертвования. Он стал третьим по высоте в России после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.
В парке "Патриот" появится новый храм
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