Поклонская прокомментировала инцидент с участием Собчак в монастыре

28 июня, 22:59
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что инцидент с Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызвал сожаление. Об этом передает РИА Новости.
До этого российская телеведущая говорила, что на нее и съемочную группу напали в монастыре. "Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было", – поделилась Поклонская.
Депутат обращает внимание, когда до этого она посещала монастырь, то не наблюдала, чтобы кто-то применял силу. Известно, что инцидент случился на Урале.
В частности, Собчак собирала материал, касающийся схиигумена Сергия, духовнике Среднеуральского монастыря.
16 июня местные СМИ писали, что Среднеуральский женский монастырь захвачен схиигуменом Сергием (Романов). Говорилось, что он отстранил настоятельницу Варвару (Крыгина), а для охраны монастыря прибыли казаки.
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