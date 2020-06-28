Поклонская прокомментировала инцидент с участием Собчак в монастыре

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что инцидент с Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызвал сожаление. Об этом передает РИА Новости.

До этого российская телеведущая говорила, что на нее и съемочную группу напали в монастыре. "Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было", – поделилась Поклонская.

Депутат обращает внимание, когда до этого она посещала монастырь, то не наблюдала, чтобы кто-то применял силу. Известно, что инцидент случился на Урале.

В частности, Собчак собирала материал, касающийся схиигумена Сергия, духовнике Среднеуральского монастыря.

16 июня местные СМИ писали, что Среднеуральский женский монастырь захвачен схиигуменом Сергием (Романов). Говорилось, что он отстранил настоятельницу Варвару (Крыгина), а для охраны монастыря прибыли казаки.