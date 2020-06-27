Собчак рассказала о нападении на нее в монастыре на Урале

16:23
Фото: телеграм-канал Mash
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о нападении на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
""На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты", – заявила Собчак.
Она отметила, что она упала в результате толчка. После ее держали, в то время как избиению подвергался документалист Сергей Ерженков, приехавший вместе с Собчак.
Телеведущая заявила, что она вызвала полицию. Затем забрали съемки избиения, а также камеру. Собчак отметила, что также был избит и бывший послушник Филипп. Он рассказал Собчак, что он подвергался издевательствам в монастыре, когда был ребенком.
Она собирала материал, касающийся схиигумена Сергия, духовнике Среднеуральского монастыря. В частности, Собчак проверяет информацию по поводу избиения детей в монастыре. Телеведущая сообщила, что у нее есть сведения еще нескольких бывших послушников, которые сообщили ей об избиениях в наказание за провинности.
16 июня местные СМИ рассказали, что Среднеуральский женский монастырь был захвачен схиигуменом Сергием (Романов). Сообщалось, что он отстранил настоятельницу Варвару (Крыгина), а для охраны монастыря прибыли казаки.
Романов заявил, что "митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры". Ранее он был отстранен от служения, поскольку призывал не соблюдать режим самоизоляции и приходить в церкви. Он назвал такой режим беззаконием, а распространение коронавируса считал "псевдопандемией".
В Свердловской области набирает обороты конфликт вокруг женского монастыря
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