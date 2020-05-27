На Урале запретили в служении отрицавшего существование COVID-19 священника

Фото: youtube.com/Всеволод Могучев
Схиигумена Сергия, отрицавшего существование коронавирусной инфекции, запретили в служении после нарушения запрета на проповеди. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
27 апреля священнослужитель был отстранен от проповедей. Причиной послужила публикация видеозаписи с обращением схиигумена, призывавшего людей выходить на улицы и посещать храмы. При этом ситуацию с распространением коронавируса Сергий называл "псевдопандемией".
"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим указ правящего архиерея № 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста", – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что деятельность священника рассмотрят в рамках заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии.
Ранее патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева за оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. В указе говорится, что оскорбление было публичным и было допущено в день смерти настоятеля. Кураева запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.
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