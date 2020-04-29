Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева за оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Об этом сообщает пресс-служба Московской городской епархии.

В указе говорится, что оскорбление было публичным и было допущено в день смерти настоятеля. Кураева запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.

Ранее ряд СМИ сообщали, что протодиакон Кураев оскорбил не только Агейкина, но и затронул РПЦ. Он отмечал, что храмы должны были одними из первых закрыться из-за коронавируса, тем самым обеспечив безопасность верующих граждан.

"Верующие, которые к вам едут, могут искренне заблуждаться, будто опасность именно тут им не угрожает. Этот самообман полностью разоружает их перед болезнью", – отмечал Кураев.

Андрей Кураев в свое время активно выступал за избрание митрополита Кирилла на Московский патриарший престол. Вскоре после избрания предстоятель повысил диакона Андрея до ранга протодиакона.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразились все священнослужители Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что заболели как монахи, так и преподаватели и студенты Киевской духовной академии. Всего на территории лавры вирус подхватили около 200 человек. В настоящее время большинство клириков идут на поправку.

