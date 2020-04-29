Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева

Фото: ТАСС/Павел Смертин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева за оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Об этом сообщает пресс-служба Московской городской епархии.
В указе говорится, что оскорбление было публичным и было допущено в день смерти настоятеля. Кураева запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.
Ранее ряд СМИ сообщали, что протодиакон Кураев оскорбил не только Агейкина, но и затронул РПЦ. Он отмечал, что храмы должны были одними из первых закрыться из-за коронавируса, тем самым обеспечив безопасность верующих граждан.
"Верующие, которые к вам едут, могут искренне заблуждаться, будто опасность именно тут им не угрожает. Этот самообман полностью разоружает их перед болезнью", – отмечал Кураев.
Андрей Кураев в свое время активно выступал за избрание митрополита Кирилла на Московский патриарший престол. Вскоре после избрания предстоятель повысил диакона Андрея до ранга протодиакона.
Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразились все священнослужители Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что заболели как монахи, так и преподаватели и студенты Киевской духовной академии. Всего на территории лавры вирус подхватили около 200 человек. В настоящее время большинство клириков идут на поправку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: