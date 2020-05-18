Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", – говорится в сообщении.

В РПЦ сообщили, что они получили сообщения, в которых приводились факты о церковных нарушениях. При этом не уточняется, о каких именно идет речь нарушениях. Заявление с обвинениями в адрес священнослужителей рассмотрит Высший общецерковный суд.

Отмечается, что управлять Костомукшской и Армавирской епархиями будут временно митрополит Петрозаводский и Карельский Константин и епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева за оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.

