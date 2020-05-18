Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", – говорится в сообщении.
В РПЦ сообщили, что они получили сообщения, в которых приводились факты о церковных нарушениях. При этом не уточняется, о каких именно идет речь нарушениях. Заявление с обвинениями в адрес священнослужителей рассмотрит Высший общецерковный суд.
Отмечается, что управлять Костомукшской и Армавирской епархиями будут временно митрополит Петрозаводский и Карельский Константин и епископ Сочинский и Туапсинский Герман.
В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева за оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: