Анастасия Волочкова открыла аукцион по продаже своей купели для оплаты штрафов

Балерина Анастасия Волочкова в прямом эфире телеканала Москва 24 открыла аукцион по продаже своей купели. Такие меры танцовщица предприняла, чтобы оплатить штрафы, которые ей выписали за нарушение карантина по коронавирусу.

Волочкова отметила, что купель находится в хорошем состоянии, а потому ее стартовая цена – 70 тысяч рублей.

Ранее за поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь, который был закрыт для свободного посещения из-за пандемии коронавируса, Анастасию Волочкову оштрафовали на 20 и 40 тысяч рублей.