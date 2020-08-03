Суд еще раз оштрафовал Волочкову за визит в закрытый для посещения монастырь

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Тверской районный суд Москвы оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на 40 тысяч рублей из-за ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в нижегородском селе Дивеево, который в то время был закрыт для свободного посещения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания", – рассказали в суде.

Ранее Тверской суд оштрафовал Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей. Этот административный протокол также был связан с посещением Дивеева.

Фотографии с места посещения Волочкова разместила в своем аккаунте в Instagram. В связи с этим ей выписали штраф за нарушение правил санитарной безопасности.