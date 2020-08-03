Суд еще раз оштрафовал Волочкову за визит в закрытый для посещения монастырь

17:40
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Тверской районный суд Москвы оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на 40 тысяч рублей из-за ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в нижегородском селе Дивеево, который в то время был закрыт для свободного посещения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания", – рассказали в суде.
Ранее Тверской суд оштрафовал Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей. Этот административный протокол также был связан с посещением Дивеева.
Фотографии с места посещения Волочкова разместила в своем аккаунте в Instagram. В связи с этим ей выписали штраф за нарушение правил санитарной безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: