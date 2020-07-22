Суд оштрафовал Волочкову за поездку в Дивеево

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову из-за ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево, закрытом на тот момент для свободного посещения из-за пандемии коронавируса.

"Тверской районный суд Москвы признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации"). Ей назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей", – цитирует пресс-службу суда Агентство "Москва".

Фотографии с места посещения Волочкова разместила в своем аккаунте в Instagram. В связи с этим ей выписали штраф за нарушение правил санитарной безопасности.

Балерина раскритиковала данное решение, заявив, что не знала о том, что губернатор против добра и приезда паломников. В ответ глава региона Глеб Никитин напомнил Волочковой, что перед законом все равны как в его области, так и в стране.

Ранее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и прилежащее к нему село Дивеево были закрыты из-за вспышки заболеваний коронавирусом. По данным СМИ от 25 апреля, COVID-19 одновременно выявили у 48 сестер монастыря.