Волочкова прокомментировала решение суда о штрафе

20:21
Суд оштрафовал Волочкову за поездку в Дивеево
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что суд формально отнесся к рассмотрению ее дела о посещении монастыря в селе Дивеево. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
"Я еще раз убедилась в формальном подходе суда. Мои адвокаты все-таки советуют мне подавать апелляцию, хотя я же точно знаю, что правда на моей стороне и это просто действительно формальность", – рассказала Волочкова.
Она отметила, что свою версию произошедшего уже полностью представила.
"Всю правду со своей стороны я уже рассказывала и в соцсетях, и это была очень публичная информация. Но просто дело в том, что даже протокол не смогли составить... Скажем, та сторона непонятных людей", – подчеркнула Волочкова.
Непонятными людьми балерина назвала пятерых людей, которые, по ее словам, "ворвались во время частного обеда в частном доме". Волочкова также обратила внимание на то, что мужчины не представились, не предъявили документы и не соблюдали дистанцию.
Как отметила балерина, неизвестные начали агрессивно задавать ей вопросы и выяснять, с какой целью она приехала в Дивеево.
Волочкова рассказала, что в Дивеево приехала на машине. В дороге она якобы провела семь часов и не встретила на пути следования ни заградительных постов, ни проверок. Артистка также отметила, что перед поездкой консультировалась с друзьями, которые о каких-либо ограничениях не сообщили.
"Я же берегу свои силы, я адекватно понимаю, что если бы там был закрыт въезд, то мне проделывать путь семь часов, убивать свою спину для того, чтобы меня развернули, и вернуться обратно – это просто было бы нелепо и глупо", – подчеркнула балерина.
Она упомянула, что до нее в село Дивеево ездили друзья, а после – отправился Никита Джигурда.
Ранее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и прилежащее к нему село Дивеево были закрыты из-за вспышки заболеваний коронавирусом. По данным СМИ от 25 апреля, COVID-19 одновременно выявили у 48 сестер монастыря.
О поездке Волочковой стало известно из ее публикации в социальной сети Instagram. Штраф ей выписали за нарушение правил санитарной безопасности.
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