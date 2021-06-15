Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Балерина Анастасия Волочкова подала иск на руководство Большого театра. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.
"Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра", – написала балерина, имея в виду свое увольнение в 2003 году.
По словам Волочковой, представительство учреждения обязано выплатить ей определенную сумму денег.
"Когда я узнала, что, оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость", – отметила звезда.
Также она подчеркнула, что когда-то уже обращалась в суд на предмет отказа театра подписать с ней контракт.
"Все, что происходило за эти годы, оно должно быть выведено наружу... Чтобы другие люди и артисты не попали в мою ситуацию", – добавила она.
При этом, как передает РИА Новости, иск от балерины театр не получал.
"Большой театр не может комментировать, поскольку официальных документов от Волочковой в театр не поступало", – сказал представитель пресс-службы.
Ранее Анастасия Волочкова вспомнила о романе с голливудским актером Джимом Керри. Волочкова отметила, что у нее по-прежнему сохраняются хорошие отношения с актером. Во время беседы балерина была подключена к полиграфу, который подтвердил, что она говорила правду.
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