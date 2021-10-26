Более 40 волонтеров "Лизы Алерт" ищут в Москве Светличную

Фото: Агентство "Москва"

Более 40 волонтеров "Лизы Алерт" ведут поиск пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд.

"К 07:00 в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика "Лизы Алерт", – говорится в сообщении.

Активисты уже обзвонили отделы полиции Москвы и Подмосковья, а также медицинские учреждения. За сутки волонтеры расклеили 2 150 листовок. В поисках актрисы пешие группы прошли более 30 километров.

"Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается", – сообщили в отряде.

Ранее в ряде СМИ писали о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.

Менеджер Светличной Сергей Рублев заявил, что ему не поступало "тревожных звонков" и сообщений о ее пропаже. Он добавил, что артистка может не выходить на связь из-за особенностей возраста. Рублев также отметил, что женщину регулярно навещают родственники.

В свою очередь, актер Иван Николаев рассказал, что актриса переехала ближе к родственникам, но разговаривать на эту тему не хочет.

Светлана Светличная наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".