Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светланы Светличной

25 октября, 22:15
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной, сообщается на сайте ведомства.
В СК отметили, что заслеженная артистка РСФСР уже несколько дней не выходит на связь с родственниками. Также уточняется, что Светличная во время одной из последних съемок получила травму, из-за которой у нее начались проблемы со здоровьем.
"Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего", – говорится в сообщении.
Ранее ряд СМИ сообщили о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.
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