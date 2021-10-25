Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светланы Светличной

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной, сообщается на сайте ведомства.

В СК отметили, что заслеженная артистка РСФСР уже несколько дней не выходит на связь с родственниками. Также уточняется, что Светличная во время одной из последних съемок получила травму, из-за которой у нее начались проблемы со здоровьем.

"Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.

