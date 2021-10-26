Светличная перед пропажей говорила об издевательствах и просила помощи

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заслуженная актриса Светлана Светличная перед своей пропажей обращалась в гильдию актеров России и говорила об издевательствах. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам председателя гильдии Валерии Гущиной, артистка просила о помощи.

"Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются. Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили", – процитировала слова Светличной Гущина.

Тогда ее проводили к юристу, а после отправили на такси домой по ее новому адресу в ЖК "Лосиный остров", рассказала председатель гильдии актеров.

Гущина добавила, что адрес дала невестка Светличной, так как сама актриса его не помнила. С таксистом в гильдии актеров договорились, что он проводит ее до двери. Она также уточнила, что артистка ушла с рюкзачком, в котором были деньги и документы.

"Сегодня полиция просматривает камеры видеонаблюдения рядом с ее домом. Светочка давно… своеобразная. Мне кажется, мы ищем человека, которого никогда не найдем. Камеры не показали, куда она могла уйти", – отметила Гущина.

По данным СМИ, после визита в гильдию к Светличной приезжала съемочная группа одного из федеральных телеканалов. Актриса не знала, как открыть шлагбаум и пошла встречать их на улицу. Телевизионщики ее сняли и уехали. После этого следы Светличной обрываются.

В новую квартиру в ЖК "Лосиный остров" Светлана Светличная переехала 7 октября, чтобы быть ближе к семье своего сына. Родственники уговорили ее переехать из Ясенева, так было удобней заботиться о ней. По словам невестки актрисы Ольги, Светличная никуда не выходила и никого у нее не было.

"Мы ей звонили. Потом пришли к ней домой с ключами. Открыли дверь. Беспорядка нет, вещи, рюкзачок с документами и деньгами на месте. Но самой Светланы Афанасьевны нет", – добавила она.

Ранее в ряде СМИ писали о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.

Менеджер Светличной Сергей Рублев заявил, что ему не поступало "тревожных звонков" и сообщений о ее пропаже. Он добавил, что артистка может не выходить на связь из-за особенностей возраста. Рублев также отметил, что женщину регулярно навещают родственники.

В свою очередь, актер Иван Николаев рассказал, что актриса переехала ближе к родственникам, но разговаривать на эту тему не хочет.

Светлана Светличная наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".