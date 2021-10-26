Полиция нашла пропавшую актрису Светличную – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Актрису Светлану Светличную, которая пропала 21 октября, обнаружили сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Светличная обнаружена, с ней все в порядке, она жива и здорова", – сказал собеседник агентства.
По его данным, в настоящее время актриса участвует в записи телепередачи.
Ранее СМИ сообщили о пропаже Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг эту информацию.
Известно, что перед пропажей заслуженная артистка обращалась за помощью в гильдию актеров и говорила об издевательствах.
Менеджер актрисы Сергей Рублев заявил, что ему не поступало "тревожных звонков" и сообщений о ее пропаже.
Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную