Камеры сняли Светличную на киностудии имени Горького перед исчезновением

Видео: телеграм-канал "112"/запись с камер наблюдения у киностудии имени Горького

Камеры видеонаблюдения сняли звезду советского кино Светлану Светличную на киностудии имени Горького перед исчезновением, сообщает телеграм-канал "112". По данным источника, запись датируется 22 октября.

До этого Светличная попала на камеры видеонаблюдения 20 октября в 16:30. Это было в доме на Погонном проезде, куда она переехала 7 октября.

Видео: телеграм-канал "112"/запись с камер наблюдения у дома артистки

Также уже установлен водитель, который 22 октября подвозил Светличную на киностудию. По данным СМИ, сейчас его опрашивают следователи.

В СМИ также появилась хронология пропажи Светланы Светличной. 21 октября в 17:00 москвичка увидела женщину, похожую на артистку, возле станции метро "Тургеневская". По ее словам, женщина просила милостыню на улице и через полтора часа зашла на станцию "Сретенский бульвар".

21 октября в 22:47 сын Светличной Алексей Ивашов обратился в полицию с заявлением о пропаже матери, поскольку целый день женщина не выходила на связь. 22 октября в 18:53 актрисе вызвали скорую помощь на киностудию из-за повышенного давления. Женщину при этом не госпитализировали.

24 октября в 11:56 в Бюро несчастных случаев позвонила невестка артистки и сообщила, что с 22 октября Светличная не выходит на связь. 25 октября в 21:16 председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с исчезновением актрисы.

Официального подтверждения о подлинности хронологии от родственников и знакомых Светличной пока нет.

Более 40 волонтеров "Лизы Алерт" ведут поиск пропавшей в Москве актрисы. Активисты уже обзвонили отделы полиции Москвы и Подмосковья, а также медицинские учреждения. За сутки волонтеры расклеили 2 150 листовок. В поисках актрисы пешие группы прошли более 30 километров.

Первое сообщение о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной появилась в СМИ со ссылкой на источники. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.

Менеджер Светличной Сергей Рублев заявил, что ему не поступало "тревожных звонков" и сообщений о ее пропаже. Он добавил, что артистка может не выходить на связь из-за особенностей возраста. Рублев также отметил, что женщину регулярно навещают родственники.

В свою очередь, актер Иван Николаев рассказал, что актриса переехала ближе к родственникам, но разговаривать на эту тему не хочет.

Светлана Светличная наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".