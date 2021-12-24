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Культура

13:15

Друг Марины Хлебниковой рассказал о самочувствии певицы

культура эксклюзив

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Друг певицы Марины Хлебниковой и автор песен Дмитрий Чижов рассказал Москве 24 об улучшении самочувствия артистки.

Ранее СМИ сообщили, что Марине Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире, провели операцию по восстановлению кожи лица. По информации Пятого канала, впереди ее еще ожидает длительное лечение, а также несколько других процедур. До этого певица выложила в Instagram голосовое сообщение, в котором поблагодарила поклонников за поддержку.

Насколько я понимаю, да, ей сделали операцию по восстановлению кожи. Но что это была за операция, на каких местах, не знаю. Она ее нормально перенесла. Это было несколько дней назад.
Дмитрия Чижов
друг певицы Марины Хлебниковой

По словам друга Хлебниковой, певица чувствует себя лучше, но в палату к ней по-прежнему никого не пускают. "Получше себя чувствует, она разговаривает, переведена в палату из реанимации. Настроение у нее нормальное. Близкие люди с ней общаются по телефону", – рассказал Чижов.

Когда артистку выпишут из больницы, пока неясно, уточнил он. "До Нового года – нет, но это и понятно. Мне кажется, чем больше человек будет под внимательным наблюдением, тем лучше", – заключил друг артистки.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве 18 ноября. Ее госпитализировали с ожогами. В первой половине декабря представители Хлебниковой рассказали, что певицу перевели из реанимации в палату. Отмечалось, что ее состояние стабилизировалось.

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