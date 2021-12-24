Друг Марины Хлебниковой рассказал о самочувствии певицы

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Друг певицы Марины Хлебниковой и автор песен Дмитрий Чижов рассказал Москве 24 об улучшении самочувствия артистки.
Ранее СМИ сообщили, что Марине Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире, провели операцию по восстановлению кожи лица. По информации Пятого канала, впереди ее еще ожидает длительное лечение, а также несколько других процедур. До этого певица выложила в Instagram голосовое сообщение, в котором поблагодарила поклонников за поддержку.
По словам друга Хлебниковой, певица чувствует себя лучше, но в палату к ней по-прежнему никого не пускают. "Получше себя чувствует, она разговаривает, переведена в палату из реанимации. Настроение у нее нормальное. Близкие люди с ней общаются по телефону", – рассказал Чижов.
Когда артистку выпишут из больницы, пока неясно, уточнил он. "До Нового года – нет, но это и понятно. Мне кажется, чем больше человек будет под внимательным наблюдением, тем лучше", – заключил друг артистки.
Заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве 18 ноября. Ее госпитализировали с ожогами. В первой половине декабря представители Хлебниковой рассказали, что певицу перевели из реанимации в палату. Отмечалось, что ее состояние стабилизировалось.
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