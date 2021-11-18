Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве – СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства заявил, что артистка была госпитализирована с ожогами.

В свою очередь, в пресс-службе городского главка МЧС подтвердили информацию о пожаре. Он случился в 14 доме по Ратной улице.

"Один спасенный при пожаре человек передан медикам", – заявили в МЧС.

Марина Хлебникова известна широкой аудитории своими песнями "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!".

Ранее возгорание произошло в жилом доме в Истре. В результате случившегося пострадал один человек.

Сообщалось, что в тушении пожара приняли участие 15 человек и 4 единицы техники.