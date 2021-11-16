Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Истре

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Пожар произошел в жилом доме в Истре. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 01:50. Возгорание произошло в доме № 84 по улице Ленина. Очаг находился в квартире № 11.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили пожар. Ликвидация была объявлена в 03:30.
Всего в тушении приняли участие 15 человек и 4 единицы техники. В результате случившегося пострадал один человек. Информации о его состоянии нет.
Ранее пожар случился на автомобильной заправке на МКАД в Западном Дегунине. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате случившегося никто не пострадал.