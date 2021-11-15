Пожар произошел на заправке на МКАД в Западном Дегунине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился на автомобильной заправке на МКАД. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию пресс-службы столичного главка МЧС.

Возгорание случилось на 78-м километре дороги в Западном Дегунине. В 22:10 пожар удалось потушить.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить распространение огня", – заявили в МЧС.

Уточняется, что площадь пожара составила один квадратный метр. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Как сообщал источник в экстренных службах, из здания удалось эвакуировать порядка 15 человек.